昆台融合發展30年 台商：來了就沒想走

今年是昆台融合發展30周年，落戶昆山近20年的台商們紛紛表示，「來了昆山，就沒想過離開」、「如果不是昆山政府支持轉型調整，公司是不會持續追加投資的」

據人民日報海外版報導，研華科技總經理陳順浪表示，來了昆山就沒想過離開，研華不只生活在昆山，更是與昆山聯動發展的生力軍，工人只須守在各自的職位上，頂著託盤的自動搬運機器人就會將零配件送到他們身邊，工廠不遠處是公司新建的協同研發創新中心，所有產品工藝參數預先在「大腦」內設置，以「智變」應萬變。

鴻海集團創辦人郭台銘曾表示，富士康在長三角的轉型從昆山開始，因此2017年與昆山市政府簽訂全面深化戰略合作協定，計畫總投資達人民幣250億元；今年6月，富士康再度投資10.08億美元的5G毫米波連接器項目落戶昆山高新區，投產後預計年產值達人民幣100億元。

昆山富士康科技集團執行副總經理楊明陸表示，任何一家企業都不會無緣無故投資，如果不是昆山環境好，政府支持轉型調整，公司是不會持續追加投資的。

楊明陸指出，公司持續看好昆山，也持續看好公司的未來，除了發展筆記型電腦、電子穿戴裝置等產品外，將抓住工業互聯的發展風口，打造智慧製造工廠。

滬士電子副總經理李明貴表示，公司先前考察過多個城市，1991年發現昆山時眼前一亮，「一來到昆山，多個部門一起洽談合作，當場解決很多問題，令我們很感動。」

滬士電子因此與昆山結緣，並創造多個「第一」：第一個在昆山投資超3,000萬美元的項目、第一個高科技（IT）企業、第一個拿到土地使用證的台資企業，近30年過去，滬士電子從投產之初年產值人民幣1.2億元，今年產值將增長為人民幣80億元；最早僅有幾百名員工，現在高達8,000人；起初是外商獨資企業，如今已成為合資的股份制上市公司。

目前有5,300多家台企在昆山集聚發展，約10萬名台商台胞在此安居樂業，昆山因台資而興，因台企而強，昆山地區生產總值的30%、工業總產值的50%、利用外資的60%、進出口總額的70%，均來自台資企業的貢獻。

截至今年11月底，昆山累計批准台資項目5,376個，投資總額642.3億美元，註冊資本328.78億美元。