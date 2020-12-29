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2021陸經濟發展 李開復：四大領域將迎來新發展機遇

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
創新工場董事長李開復。聯合報系資料照／記者張加攝影
創新工場董事長李開復。聯合報系資料照／記者張加攝影

針對2021年的大陸經濟發展趨勢，創新工廠董事長兼CEO李開復預測，自動化、國產替代、線上化、醫療產業重塑這四大領域將迎來新的發展機遇，產業升級將由ToB（針對企業的產品）創業模式主導。

界面新聞報導，李開復28日在一場分享會上表示，新冠疫情推進全社會的線上化、數位化、AI化，同時在中國大陸獨特的經濟環境影響下，出現六大結構性變化，包括線上化加速消費結構變化、硬科技自主創新、企業降本提效的自動化需求、政策推動產業變革、逆周期行業整合、逆周期的流動性。

他預計，自動化、國產替代、線上化、醫療產業重塑這四大領域，將迎來新的發展機遇。

李開復指出，線上化加速會同時帶來2C和2B的新機會。一方面會有很多實體業態公司碰到挑戰，另一方面也會誕生更多線上以及OMO線上線下融合的機會，例如電商帶貨、線上教育、辦公協同、線上問診、線上娛樂等。

大國貿易摩擦的外部環境延燒到高科技領域，使得完善國有產業鏈，在重要科技領域實現自給自足成為必需。李開復對此表示，元器件、工業軟體、精密製造等行業會得到長足發展，大陸國產替代會迎來黃金發展期。

此外，政策推動的產業變革，逆周期行業整合、科技概念股的逆周期流動性，也被李開復視作正在發生的結構性變化。

李開復認為，中國大陸正迎來科技驅動的產業升級黃金時期。過去十年，美團、拼多多、抖音等2C公司依託互聯網和人口紅利，成為各自領域的龍頭公司。但與先進的2C前端不相配的是相對落後、勞動密集的後端。例如雙11、雙12的海量快遞仍是在用手工打包，並沒有達到想像中的高效與自動化。

他指出，大陸經濟下個10年增長的核心動力，將來自科技帶動B端的效率提升和供給側創新，產業升級將由ToB 創業模式主導。

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