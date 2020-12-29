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螞蟻集團擬設金控公司 人行稱應全面納入監管

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
螞蟻集團正考慮將大多數線上金融業務納入一家控股公司。（圖／取自搜狐科技）
螞蟻集團正考慮將大多數線上金融業務納入一家控股公司。（圖／取自搜狐科技）

兩名知情人士指出，螞蟻集團正考慮將大多數線上金融業務納入一家控股公司，其中包括消費貸款業務。中國人民銀行大陸央行）29日晚間對此回應，螞蟻集團已實質控制了證券公司、保險公司等大陸多家多類金融機構，應當依法設立金融控股公司，且應將金融活動全面納入大陸監管。

路透報導，螞蟻集團現在正在制定設立金融控股公司方案。其中一名消息人士說，包括大陸央行在內的大陸監管部門要求螞蟻將其理財和保險分銷業務，以及它持有少數股權的網商銀行（MYbank）納入一家金融控股公司。但目前尚不清楚螞蟻的支付寶業務是否會納入這家控股公司。

消息人士還說，針對螞蟻集團業務提議的這些整改措施還未最終確定，有可能會調整。

大陸央行指出，大陸「金融控股公司監督管理試行辦法（簡稱金控辦法）」已於11月1日實施，螞蟻集團已實質控制了證券公司、保險公司等多家多類金融機構，符合「金控辦法」規定的設立情形，應當依法設立金融控股公司。

大陸央行還提到，根據「金控辦法」規定，螞蟻集團應依法將金融活動全面納入監管，建立健全整體的公司治理機制和全面風險管理體系。大陸央行稱，目前，螞蟻集團正在按照「金控辦法」制定設立金融控股公司方案。

大陸央行27日表示，已要求螞蟻集團整改信貸和其它消費金融業務。

大陸央行 保險 中國人民銀行

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