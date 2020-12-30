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十四五新節拍 台商期待新機遇

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中國首座公鐵兩用跨海大橋——平潭海峽公鐵大橋同步投入使用，福州至平潭間最快35分鐘可達。圖為鳥瞰平潭站。 中新社
中國首座公鐵兩用跨海大橋——平潭海峽公鐵大橋同步投入使用，福州至平潭間最快35分鐘可達。圖為鳥瞰平潭站。 中新社

福州至平潭鐵路日前開通，福建平潭綜合實驗區由此連入大陸鐵路網。在平潭創業近10年的台商吳政言特意體驗首發列車，感受平潭發展的新速度。 　　

據中通社報導，登陸十餘年來，最令吳政言感覺到正確的事情就是投資平潭。2013年，吳政言隻身來到平潭。目前，隨著平潭開發的推進，吳政言在平潭的兩岸進出口貿易和地產項目也愈加紅火。

在吳政言眼中，大陸發展日新月異，台商要跟上大陸發展節奏，方能做大做強事業。對於2021年開始的十四五規劃（大陸國民經濟和社會發展第十四個五年規劃），吳政言說，大陸經濟越來越好，來平潭旅遊的旅客日益增長，對於許多在平潭從事旅遊和文創產業的台胞來說是利好。 　　

近期，2020兩岸企業家峰會年會等重磅對台活動相繼舉辦。深耕大陸的台企和登陸築夢的台胞紛紛表示，近來都在關心十四五規劃這個大議題，期待踏準新節拍，尋準新機遇。 　　

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，實踐證明，大陸是廣大台灣同胞的堅強後盾和篤定依靠，更是台灣前途所在。中共十九屆五中全會擘畫了十四五時期大陸經濟社會的發展藍圖，提出了到2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標，這將為廣大台企台胞帶來重大機遇和長期利好。 　　

長期在福建創業的台商方意茹說，每一個台商都能根據實際情況，在十四五規劃中找到新機遇。自己將拓展廣西市場，RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）的簽署，將為台胞台企的發展增添新動能。 　　

面對新冠疫情衝擊，今年以來，台商台企在大陸經濟復甦有力帶動和11條紓困措施幫扶下，很快按下重啟鍵。台商林子凱說，大陸雪中送炭讓台商台企暖心更安心，而新的發展規劃更是帶來信心。 　　

林子凱指出，面對十四五規劃，台商關注的不僅僅是專門涉及兩岸的內容，而是整個十四五規劃中所有能投資和參與的機會與領域。

新型基礎設施、綠色低碳發展、數位經濟等成為台商的熱議話題。林子凱說，大陸互聯網產業發展迅猛，數位經濟的創新和數位技術的研發前景廣闊，大陸5G等新基建建設世界領先，這些都是很多台企有機會參與的領域。

台企威勝集團是一家生產全電子式電能表、終端、計量管理解決方案等的高科技企業。該公司全球副總裁徐濤指出，新基建領域讓台企看到了無限商機。台灣在半導體等核心技術方面有優勢，未來兩岸攜手合作可達到共贏。

台商 福建

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