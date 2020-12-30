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閩保障台胞台企 加強法律服務
福建省司法廳廳長鄔勇雷29日在福州召開的記者會上表示，近年來，福建創新開展涉台法治宣傳和法律服務，為建設台胞台企登陸的第一家園營造良好法治環境。
據中新社報導，廈門台胞台企權益保護法治宣傳基地成立於2019年8月，展現對台方針政策、閩台融合發展、兩岸交流互助及合法權益保障等內容，成為兩岸民間司法交流的重要基地。
鄔勇雷介紹，福建還在廈門、漳州、平潭等地成立了市台胞台商權益保障中心、涉台法律服務顧問團、涉台法律服務中心等，為台胞提供法律咨詢和涉台政策講解服務。
近年，福建省檢察機關立足職能，在服務和保障台胞台企合法權益方面取得明顯成績。2018年，福建率先出台《關於進一步加強涉台檢察工作依法保障台胞台企合法權益的意見》，對涉台檢察工作起到引領提升作用。
福建省人民檢察院副檢察長葉燕培披露，近三年，全省檢察機關共辦理對台司法互助案件281件；督促有關部門共同協調解決涉及台胞台企合法權益的矛盾糾紛，發放涉台企台商檢察建議書15份，化解矛盾糾紛31件。
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