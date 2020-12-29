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李小加將卸任 五候選人角逐港交所行政總裁

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
港交所行政總裁李小加。信報財經網
港交所行政總裁李小加。信報財經網

港交所行政總裁李小加將於12月31日離任，但港交所至今仍未公布繼任人選。彭博29日引述消息稱，目前共有五候選人，對於繼任者應側重於能給大陸信心合作，具有強勁的國際背景。

這五位候選人，包括港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁、滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧、摩根大通前董事總經理翟普以及加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官馬勤（Mark Machin）等人選。

信報財經報導，對於繼任人應側重於能給予大陸信心合作，具有強勁的國際背景，但遴選委員會意見仍然分歧。

李小加與港交所主席史美倫關係緊張，指李小加作風較隨心所欲，有時未有及早將重要議題通知董事會，引起不滿。史美倫認為港交所應為北京的利益服務，避免與大陸交易所競爭。

李小加2010年上任至今，推動港交所與滬深交易所互聯互通，幫助於全球指數商納入大陸公司納入、打開數千億美元市場，他任職期間港交所的收入也翻倍，這都為他贏得「中國先生」（Mr. China）的稱呼。

不過，禍從口出，李小加去年說出「香港實施一國兩制有根本缺陷」的言論引發北京不滿，隨後出面道歉；他去年野心勃勃的併購倫敦交易所計畫亦失利，地位再挫。

港交所表示，李小加離任行政總裁後，會轉任港交所董事會高級顧問，為期6個月。遴選委員會以具透明度方式工作，目前拒絕評論任何猜測。

北京 香港 一國兩制

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