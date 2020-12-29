鼓勵900萬人自立門戶 陸獨立個人保險代理人制度破冰

大陸銀保監會29日發布《關於發展獨立個人保險代理人有關事項的通知》，為獨立個人保險代理人制度破冰。

《通知》稱，獨立個人保險代理人是指與保險公司直接簽訂委託代理合同，自主獨立開展保險銷售的保險銷售從業人員。獨立個人保險代理人直接按照代理銷售的保險費計提佣金，不得發展保險行銷團隊。

第一財經引述清華大學五道口金融學院中國保險和養老金研究中心研究員朱俊生表示，「獨立」主要表現在與傳統發展銷售團隊的模式不同，不得發展保險銷售團隊，是一種新型保險銷售組織。

他認為，這為傳統上高度依賴於組織發展的代理人制度改革提供新的選擇，尤其為中小市場主體在人口紅利逐步消失背景下，研究差異化代理人模式提供政策支持。未來代理人制度的內涵將更加豐富，模式將更加多樣化。

銀保監會在答記者問中表示，保險業以獨立個人保險代理人模式，吸引鼓勵保險從業人員紮根城市社區、縣域和鄉鎮，提供專業化保險服務，能夠解決一部分人的就業需求，促進社會民生發展。

據統計，截至目前，大陸全國保險公司共有個人保險代理人900萬人左右。今年前三季，大陸全國個人保險代理人管道保費收入達人民幣1.8兆元，占保費總收入的48.1%。

《通知》對獨立個人保險代理人應符合的基本條件做出三項規定。一是獨立個人保險代理人應具備大專以上學歷，透過保險基本理論和保險產品知識專門培訓及測試。從事保險工作5年以上者可放寬至高中學歷；二是獨立個人保險代理人應誠實守信，品行良好，未曾因貪汙、受賄、侵占財產、挪用財產或破壞社會主義市場秩序被判處刑罰，未曾因嚴重失信行為被國家有關單位確定為失信聯合懲戒對象，最近三年內未曾被金融監管機構行政處罰；三是獨立個人保險代理人應具有承擔經營風險的意識，有較強的業務拓展能力和創業意願。

《通知》指出，經保險公司授權，獨立個人保險代理人可以從事保險產品銷售、協助保險勘查和理賠等活動；保險公司兼營保險代理業務的，獨立個人保險代理人可以根據其授權，代為辦理其他保險公司的保險業務。

不過，從目前來看，大陸獨立保險代理人與已開發市場的獨立有所不同。不同於國際保險市場獨立代理人通行模式，也不同於專業仲介可「一代多」的模式，仍然屬於專屬代理人模式。