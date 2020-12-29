大陸鐵路春運車票明天開售 預計4.07億人次

中國鐵路集團宣布，2021年春運12306網站（手機客戶端）訂票預售期為30天（含當天），電話訂票預訂期為4-30天（含當天），即2020年12月30日發售2021年1月28日春運首日的車票；而且，高鐵、城際、普鐵全面實施電子客票。

大陸國家鐵路集團有限公司29日宣布，2021年鐵路春運車票將於30日開售。大陸春運將於明年1月28日開始，3月8日結束，共40天；預計全國鐵路發送旅客4.07億人次，較今年的4.4億人下降約7.5％，料每天將有1,018萬人乘搭。

負責官員介紹，今年大陸有多個鐵路項目落成，包括鹽通高鐵、京雄城際、滬蘇通等，料明年鐵路圖定列車量將達5,000對，較去年同期增長4.5%。另外，高鐵網絡覆蓋面增加，也使京津冀、長三角、陝甘寧、晉東南、海峽西岸地區的運輸能力提升。

針對旅客流量、購票情況等數據，大陸運輸部門已做調整，包括延長鐵路網站售票服務時間，由每日的早上6時至晚上11時30分，提早至上午5時開售。同時，當局已在旅客集中地加開班次，包括在農曆新年前，於北京地區加開99對旅客列車；在廣州地區加開202對旅客列車等。