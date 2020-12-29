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螞蟻傳擬設金融控股公司 接受類似銀行監管
外電引述知情人士透露，阿里巴巴旗下螞蟻集團正計劃把其金融業務劃入一家控股公司，後者可能面臨大陸監管部門對銀行的監管。
據香港信報財經網引述知情人士稱，螞蟻正計劃把所有需要金融牌照的部門劃入控股公司，等待大陸監管層批准。但知情人士補充稱，計劃仍在討論中，並可能有變。
知情人士表示，螞蟻考慮劃入控股公司的業務包括財富管理、消費貸款、保險、支付和網商銀行。在金融控股公司架構下，螞蟻的業務將面臨更多資本要求，從而可能會限制其進一步放貸，以及維持過去幾年那種擴張步伐的能力。
螞蟻對此拒絕置評。
中國人民銀行、銀保監、中證監、外管局等四個部門，本月26日聯合約談螞蟻，人行副行長潘功勝在答記者問中狠批螞蟻「法律意識淡漠，藐視監管合規要求，並存在違規監管套利行為」，勒令螞蟻進行五大整改，並「回歸支付本源」，嚴格整改違規的信貸、理財、保險等金融活動，要依法持牌及設立金融控股公司等。
上周，大陸國家市場監督管理總局也立案對阿里進行反壟斷調查。
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