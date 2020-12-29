螞蟻傳擬設金融控股公司 接受類似銀行監管

曾經21年蟬聯香港首富、連續15年是華人首富的李嘉誠，在香港是大名鼎鼎的「李超人」，投資人要炒房還是炒股，只要看李嘉誠在做什麼，緊隨著腳步一起搭順風車，他在耶誕夜（12月24日）又增持了自家股份，這回看到了什麼？

2020-12-29 10:11