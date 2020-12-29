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陸政府採購政策調整，中小企業迎利多

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

大陸財政部、工信部制定《政府採購促進中小企業發展管理辦法》，要求小額採購項目（人民幣200萬元以下的貨物、服務採購，400萬元以下的工程採購）原則上全部預留給中小企業。

財政部、工信部相關負責人解讀該辦法時稱，目前大陸政府採購授予中小企業金額占政府採購總規模的比例超過70%。但政策執行中也逐漸暴露出預留比例措施不夠細化、採購人主體責任不明確等問題。

根據29日披露的《政府採購促進中小企業發展管理辦法》，對中小企業政府採購預留比例，即在滿足機構自身運轉和提供公共服務基本需求的前提下，應當預留本部門年度政府採購預算總額的30%以上，專門向中小企業採購。預留比例中，給小型和微型企業的比例不低於60%。

為支持中小企業，大陸官方採購一年逾人民幣3兆元中的七成，分給中小企業。財政部數據顯示，2019大陸全國政府採購規模為3兆3,067.0億元，授予中小微企業合同金額為2兆4,519.1億元，占全國政府採購規模的74.1%。

第一財經報導，新修訂的《辦法》一大亮點是，細化預留比例的規定，並對預留的採購比例在政府採購預算中單獨列示，執行情況向社會公開。

《辦法》稱，人民幣200萬元以下的貨物和服務採購、400萬元以下的工程採購，適宜由中小企業提供的，採購人應當專門向中小企業採購；超過200萬元的貨物和服務採購、超過400萬元的工程採購中適宜由中小企業提供的，預留該部分採購預算總額的30%以上專門向中小企業採購，其中預留給小微企業的比例不低於60%。

修訂後的辦法還要求採購人、採購代理機構對未預留比例的採購項目評審時，給予小微企業報價6%—10%(工程項目為3%-5%)的價格扣除。並鼓勵採購人適當縮短對中小企業的支付期限，提高預付款比例。

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