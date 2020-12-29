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大陸28日新增27例新冠確診 其中本土15例
據大陸國家衞健委29日消息，大陸過去一日新增確診病例27例，其中境外輸入病例12例（上海4例，四川3例，天津1例，內蒙古1例，福建1例，河南1例，廣東1例），本土病例15例（遼寧8例，北京7例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
據首都健康官方微博29日消息，北京過去一日新增7例本地確診病例，無疑似病例和無症狀感染者；新增1例境外輸入無症狀感染者，無新增確診病例、疑似病例。已對上述確診病例進行流行病學調查，按要求落實管控措施。
截至12月28日24時，大陸累計治癒出院新冠肺炎病例8萬2,021例，累計死亡病例4,634例，累計報告確診病例8萬7,003例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者90萬2,187人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬1,909人。
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