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陸發改委：「限電」須優先確保民眾溫暖過冬

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
圖為安徽合肥市民29日一早送小孩上學。當日，寒潮席捲安徽，氣溫出現「斷崖式」下跌。中新社
圖為安徽合肥市民29日一早送小孩上學。當日，寒潮席捲安徽，氣溫出現「斷崖式」下跌。中新社

大陸江西湖南廣東等省分，早前卻突發限電，引發大量民怨。面對新一輪「霸王級」寒流將至，大陸國家發改委29日向地方政府及企業施壓，要求「堅守民生底綫」，在制定用電預案時，保證不能涉及民生領域，不能涉及居民；必要時犧牲工業用戶用氣，也要優先確保民眾溫暖過冬過節。

發改委又要求千方百計增加煤炭供應，山西、陝西、內蒙等地煤企要增產增供，並根據供需形勢適當增加煤炭進口。

據香港星島網報導，大陸中央氣象台今天對全國發布寒潮橙色預警，預料寒流從今天起至元旦將席捲全大陸，一日之間，氣溫將驟降10至16度，北京將進入「急凍」模式，最低氣溫低至零下兩位數。冷鋒預計明天進入廣東，日均溫差將達8至10度，廣州最低氣溫將降至4度左右。

今年入冬以來，大陸全國用電需求快速增長。12月全國發用電年比增長約11%，用電負荷甚至超過夏季高峰，歷史罕見。

大陸國家發改委經濟運行調節局主要負責官員今天表示，天氣持續寒冷，預計全國用電需求還會攀升。為做好應對，各有關部門、各地區和各有關企業要提前統籌謀劃，加強協調，積極回應社會關切。

鑑於本月中旬湖南、江西、浙江等地曾經停電、限電，引起爭議。發改委指出，各地政府部門和企業要全面梳理「有序用電預案」，堅守民生底線，保證不能涉及民生領域，不能涉及居民。為確保供暖需要，必要時減少工業用戶用氣。此外，要重點保障北方地區取暖需要，通過減少南方工業用戶用氣，組織增加「南氣北上」。

煤炭供應方面，大陸發改委要求全力組織增產增供，指導山西、陝西、內蒙等煤炭主產區和重點煤炭企業，在確保安全的前提下，加快產能釋放，提升電廠煤炭庫存在18天以上的合理水平。對於電煤供應偏緊的湖南、江西，協調煤炭主產區給予最大程度支持。

值得注意的是，大陸發改委同時提到「根據供需形勢適當增加煤炭進口」。因中澳關係緊張，中國早前叫停澳洲煤炭進口。但有分析認為，澳媒在中國的佔比較小，對全國整體供應影響不大，相信中方不會在短期內放寬澳洲煤炭入口。

廣東 寒流 澳洲

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