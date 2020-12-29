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鼓勵外商投資 擴大製造業範圍

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導

時隔一年，大陸再擴大鼓勵外商投資產業範圍。大陸國家發改委和商務部28日聯合發布「鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）」（簡稱目錄），進一步鼓勵外資投向先進製造業，新增或修改積體電路封裝及測試設備製造、投影機、呼吸器、ECMO（體外生命支持系統）、人工智慧輔助醫療設備等項目，符合條件者可享受在投資總額內進口自用設備免徵關稅政策。

大陸商務部網站28日刊登「目錄」指出，與2019年版相比增加127條、修改88條，自明年1月27日起施行。將製造業做為鼓勵外商投資重點方向，根據引資補鏈、引資強鏈、引資擴鏈導向增加相關內容，並進一步鼓勵外資投向生產性服務業。

大陸商務部官員表示，此次修訂進一步鼓勵外資投向現代服務業。在商務服務領域，新增高端裝備維修、數位化生產線改造與集成、工業服務網路平台等條目；現代物流領域，新增或修改大宗商品進出口分撥中心、社區連鎖配送等條目；資訊服務領域，新增線上教育、醫療、辦公等條目。

在黑龍江、雲南等省分新增農產品加工、旅遊開發等條目；在河南、陝西、廣西等省分新增醫療器材、防疫防護用品、原料藥生產等條目；在海南新增商貿、航運、金融、旅遊等相關條目。

商務部官員表示，在西部鼓勵產業設立的外資企業，可減按照15%徵收企業所得稅；對於集約用地的鼓勵外商投資製造業項目，可優先供應土地，在確定土地出讓底價時可依不低於所在地土地等相對應大陸工業用地出讓最低價標準的70%執行。

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