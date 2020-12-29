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創新高 上海吸收外資將破200億美元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海市政府12月28日舉行記者會披露，上海2020年實際吸收外資預計將創下新高，首次突破200億美元。

新華社報導，外商投資企業是上海促進經濟增長的重要引擎、調整產業結構的重要支撐和推動科技創新的重要主體，貢獻了上海超過四分之一的地區生產總值、超過三分之一的稅收。截至目前，累計設立在上海的外資企業研發中心達到479家。

上海市商務委主任華源表示，從1980年7月上海引進第一家中外合資企業以來，40年間，上海吸收外資實現了跨越式發展，現有外商投資企業約6萬家。截至目前，上海累計實際使用外資金額超過2700億美元，累計認定跨國公司地區總部767家，是中國大陸跨國公司地區總部機構最集中的城市。

大陸國家外匯管理局上海市分局副局長吳水平指出，下一步將爭取盡快在上海自貿區臨港新片區實現「銀行真實性審核從事前審查轉為事後核查」，國際結算遵循國際慣例，從制度上保證企業跨境資金收付更加便利，同時，研究允許跨國公司跨境資金池開展轉口貿易和離岸轉手買賣業務，支持企業在新片區特殊綜合保稅區建設「離岸貿易集聚區」，同時創新上海現代服務業的發展。

下一步，上海還將加快推進全方位高水平對外開放。特別是抓住上海自貿試驗區及臨港新片區、虹橋商務區、長三角一體化發展示範區等重點區域加快建設和服務業擴大開放綜合試點等機遇，積極推動銀行、證券、保險、期貨、信託投資、資產管理、信用評級等金融領域率先開放，有序推進電信、互聯網、醫療、交通運輸、文化、教育等領域擴大開放，並主動爭取大陸國家其他擴大開放政策措施，在上海先行先試。

上海自貿區 外資

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