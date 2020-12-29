陸考慮加入CPTPP 日將觀察

日本新任駐北京大使垂秀夫近日表示，大陸國家主席習近平曾對加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）表示將積極考慮，但對大陸是否已做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。

垂秀夫接受澎湃新聞專訪指出，儘管日中關係對彼此很重要，但它也有脆弱的一面，存在許多懸而未決的事情和意見分歧是很正常的。

垂秀夫提到，日本首相菅義偉剛上任不久，就跟習近平通電話，就推動兩國關係新發展達成了一致。他認為，兩國目前最需要的是建立穩定的關係。

針對RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等經濟合作機制，垂秀夫認為，不僅改善包括日中兩國在內的成員國的市場准入環境，也能對健全知識產權和電子商務等規則、促進地區貿易和投資及提高供應鏈效率方面發揮推動作用。

垂秀夫說，兩國應繼續推進務實合作，現在中國大陸對CPTPP也有興趣，希望雙方能夠往好的方向發展，兩國在經濟方面能有開闊的合作。