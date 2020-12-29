聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸房市挺過疫情 新房熱度續漲

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

58同城、安居客28日發布「2020年樓市總結」報告指出，今年中國大陸樓市的需求在疫情被控制、經濟回暖的背景下被逐步激發。2020年，中國大陸城市新房訪問熱度同比上漲15.4%。

中新社報導，2020年對中國大陸房地產市場來說，是不同尋常的一年。這一年，樓市經歷了從「暫停」到「重啟」再到「快速恢復」的三個階段，房地產市場有三個季度達成並超過去年的銷量。

從京津冀、長三角、珠三角三大城市群主要城市的找房熱度來看，2020年北京新房找房熱度同比上漲超過三成，環北京區域城市新房找房熱度同比上漲近兩成；上海、常州新房找房熱度同比上漲超過20%；環廣深區域城市新房找房熱度同比上漲超過10%。

新一線城市中，西安新房找房熱度最高，重慶、武漢、成都、長沙隨後。

從購房信心指數來看，報告顯示，2020年購房者信心指數整體呈上升趨勢。年初受疫情影響，購房者信心指數走低，1月和2月購房者信心指數不足100.0，為今年以來最低，10月用戶信心指數達到年內最高為112.5。

這與房地產銷售情況基本一致。大陸國家統計局發布的數據顯示，2020年前11月，中國大陸商品房銷售額已近15兆元人民幣，銷售面積150834萬平方公尺，住宅銷售面積同比增長1.9%。

房地產 北京

延伸閱讀

上海二手屋夯 11月成交3.2萬套

老房價格直逼新屋！他疑價值在哪？內行人曝「地段」是關鍵

婚後存款580萬只剩6萬！男驚覺「綠光罩頂」：一定驗DNA

吳慷仁一租13年 被暖心房東選中便宜租房背後原因

相關新聞

阿里喊買庫藏 要砸3,000億

大陸揮動反壟斷大旗，金融監管單位緊盯阿里巴巴要求整改，為穩定信心，阿里巴巴昨（28）日宣布為期兩年的庫藏股計畫，買回庫藏...

從台灣到雲南 陸傳君耕耘玫瑰

陸傳君，曾是台灣航空機械師。2006年，退休後的他和妻子梁瓊丹到雲南大理旅遊，聽朋友談起昆明有亞洲最大的鮮切花拍賣市場，...

大同轉戰線上 小家電雙11增8成

大陸家電行業2019年整體規模8032億元（人民幣，下同），小家電在貢獻上超過4000億元，連續六年保持10%以上的增速...

陸房市挺過疫情 新房熱度續漲

58同城、安居客28日發布「2020年樓市總結」報告指出，今年中國大陸樓市的需求在疫情被控制、經濟回暖的背景下被逐步激發...

陸考慮加入CPTPP 日將觀察

日本新任駐北京大使垂秀夫近日表示，大陸國家主席習近平曾對加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）表示將積極考慮，但對大陸是否已做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。

創新高 上海吸收外資將破200億美元

上海市政府12月28日舉行記者會披露，上海2020年實際吸收外資預計將創下新高，首次突破200億美元。

鼓勵外商投資 擴大製造業範圍

時隔一年，大陸再擴大鼓勵外商投資產業範圍。大陸國家發改委和商務部28日聯合發布「鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）」（...

陸招手外商投資先進製造業

時隔一年，大陸再擴大鼓勵外商投資產業範圍。大陸國家發改委和商務部昨（28）日聯合發布「鼓勵外商投資產業目錄（2020年版...

陸第一梯隊手機廠 加速自製晶片

就在大陸中低階手機廠商逐步消失的同時，第一梯隊手機廠商正在快速占據更大市占率，包括華為、小米、OPPO為了尋求更多的利潤...

阿里巴巴移轉焦點...揪伴攻電動車

阿里巴巴金融領域遭打壓，改加碼汽車行業，日前攜手上汽集團、張江高科成立智己汽車科技公司，註冊資本額人民幣100億元（約新...

陸5G手機出貨 逆勢上揚

中國信息通信研究院發布數據顯示，今年前11個月，大陸手機市場總體出貨量2.8億支，年減21.5%；其中逆勢成長的是5G手...

數位人民幣 上海將試點

人行上周日結束第二次數位人民幣試點，這意味著距離數位人民幣正式推出的時間不遠，大陸有望成為全球首個引入此類系統的主要經濟...

熱門新聞

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

美國簽署台灣保證法 陸外交部嗆：堅決反對

女「午休時間生小孩」後繼續上班 竟將嬰兒棄置鄰居家門口

日駐陸大使垂秀夫：中方考慮加入CPTPP 日方將觀察

在陸台人消費觀念變了 不再拒買無牌商品

阿里巴巴股份回購 增至100億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。