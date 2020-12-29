陸房市挺過疫情 新房熱度續漲

58同城、安居客28日發布「2020年樓市總結」報告指出，今年中國大陸樓市的需求在疫情被控制、經濟回暖的背景下被逐步激發。2020年，中國大陸城市新房訪問熱度同比上漲15.4%。

中新社報導，2020年對中國大陸房地產市場來說，是不同尋常的一年。這一年，樓市經歷了從「暫停」到「重啟」再到「快速恢復」的三個階段，房地產市場有三個季度達成並超過去年的銷量。

從京津冀、長三角、珠三角三大城市群主要城市的找房熱度來看，2020年北京新房找房熱度同比上漲超過三成，環北京區域城市新房找房熱度同比上漲近兩成；上海、常州新房找房熱度同比上漲超過20%；環廣深區域城市新房找房熱度同比上漲超過10%。

新一線城市中，西安新房找房熱度最高，重慶、武漢、成都、長沙隨後。

從購房信心指數來看，報告顯示，2020年購房者信心指數整體呈上升趨勢。年初受疫情影響，購房者信心指數走低，1月和2月購房者信心指數不足100.0，為今年以來最低，10月用戶信心指數達到年內最高為112.5。

這與房地產銷售情況基本一致。大陸國家統計局發布的數據顯示，2020年前11月，中國大陸商品房銷售額已近15兆元人民幣，銷售面積150834萬平方公尺，住宅銷售面積同比增長1.9%。