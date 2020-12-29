大同轉戰線上 小家電雙11增8成

大陸家電行業2019年整體規模8032億元（人民幣，下同），小家電在貢獻上超過4000億元，連續六年保持10%以上的增速，小家電市場競爭異常激烈。今年以來受新冠肺炎疫情影響，市場消費場景快速從線下轉移至線上，小家電線上零售量占比更達到81.1%，線上結構性占比出現大幅上升。

台灣家電領導品牌大同（股份）公司旗下大同家電在大陸提早布局線上市場，銷售通路已成功轉型至線上零售，於天貓商城及京東商城皆開設直營旗艦店。

自今（2020）年「雙11」後，其已上市60年的大同電鍋銷售創新高，單店月均銷量達上千台，較2019年同期增長80%。

大同公司卓建羽處長表示，累積至2020年11月，大同公司透過淘寶直播及京東直播，進行了約400場直播互動，直播間烹飪分享演示逾260道菜餚，目前累計瀏覽人數破百萬人次，銷量也不斷突破往年記錄，與今年透過電商平台以直播形式提供服務體驗有著密不可分的關係。

台商優市網行銷總監郭柏君表示，今年因應消費需求與多家台灣精品獎獲獎企業合作開辦「台灣精品線上專區」進行市場行銷與直播推廣。台灣精品獎的獲獎企業是在「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」上有優勢，大同公司是連續27年獲獎的常客；這次以其體驗互動直播模式應用在專區中，不僅吸引多位在地知名網紅合作，更是台灣精品於在地市場的銷售成功典範。