從台灣到雲南 陸傳君耕耘玫瑰

陸傳君，曾是台灣航空機械師。2006年，退休後的他和妻子梁瓊丹到雲南大理旅遊，聽朋友談起昆明有亞洲最大的鮮切花拍賣市場，就想在雲南投資種點花，做點產業，幫助鄉下貧困的老百姓。

如今，因為玫瑰花，陸傳君和家人從台灣來到雲南省，在玉溪市海拔2300多米的新平哀牢山上，擁有一片玫瑰花種植基地。他打趣說，自己的工作「從空中到了地面」。

陸傳君投資鮮花種植，鮮花品種太多，要種就種有特色的，經過考察，決定種植大馬士革玫瑰。他跑遍雲南各地，綜合考慮海拔、氣候、土地等各方面因素，最終選定在玉溪市新平彝族傣族自治縣。

2007年，他在玉溪註冊成立了桂瑞斯花卉園藝有限公司，在新平縣建興鄉洋坪村租賃土地2000畝，種植大馬士革玫瑰，從此與哀牢山結緣。「農業種植需要在精細化管理上下功夫，遇到不懂的，我就到處請教。」

十餘年精心耕耘，讓陸傳君漸漸成了大馬士革玫瑰種植的行家。

建興鄉是省級貧困鄉，洋坪村曾是礦區，村民種玉米收成不盡如人意，收入普遍偏低，貧困面大。在陸傳君的玫瑰花種植基地，每年有當地近百名村民從事田間管理工作。只要能勝任工作的村民，公司都提供機會；採花季繁忙的時候，需要將近150人，這對當地老百姓來說，是不錯的收入來源。

特別是2016年以來，陸傳君以「公司+基地+農戶」的方式，積極參與和助力當地脫貧，公司引進設備，聘用當地農戶近40戶；每年在不同時期招當地臨時工達200餘人次，為當地民眾提供就業機會，增加他們的收入。公司種植基地採用大田管理模式，有育苗棚24個，種植規模2000畝，每年可採摘玫瑰花40餘噸，建成年生產玫瑰精油180公斤、玫瑰純露600噸的生產線，和3個冷庫及相關配套設施；提煉玫瑰花露水和玫瑰精油，年總產值400萬元人民幣左右。

陸傳君對未來滿懷信心，自家公司將緊緊抓住開發洋坪風景區的機遇，繼續以「公司+基地+農戶」的經營管理方式，逐步擴大種植規模，打造集玫瑰花種植加工、旅遊觀光為一體的「玫瑰莊園」。