阿里剛結束調查 中共浙江省常委會部署反壟斷工作

就在四部委二次約談螞蟻集團，以及大陸市場監管部門剛結束對阿里巴巴的監管調查工作，中共浙江省委常委會28日舉行會議，深入貫徹近期中共中央政治局會議和中央經濟工作會議對強化反壟斷和防止資本無序擴張的要求，研究部署相關工作。浙江要在監管上率先探路、走在前列。

據香港信報財經網，浙江省委常委會議指出，浙江平台經濟、線上經濟和金融科技比較發達，既要在這些重要領域展示該省經濟的創新力和活力，同時也要在監管上率先探路、走在前列。

會議強調，要高度關注平台經濟和金融領域出現的新情況新問題，不斷提升平台經濟和金融的監管能力，着力樹立公平競爭的導向，大力營造公平競爭的環境，為經濟社會發展增創新優勢、提供新動能。

會議稱，在打造平台經濟、互聯網金融高質量發展的最優環境上出硬招實招，在着力提升金融監管能力、推動金融科技創新上積極作為，推動平台經濟和互聯網金融規範發展、創新發展、有序發展、健康發展。

大陸國家市場監管總局24日宣布，立案調查電商巨頭阿里巴巴的壟斷行為。據官媒報導，現場調查已於同日結束，官方稱阿里巴巴積極配合，