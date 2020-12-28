上海將研究 允許跨境資金池展開轉口貿易等業務

大陸國家外匯管理局上海市分局副局長吳水平28日表示，在「十四五」期間，將持續推進外匯管理治理體系和治理能力現代化，研究允許跨國公司跨境資金池開展轉口貿易和離岸轉手買賣業務，支持新片區特殊綜合保稅區建設「離岸貿易集聚區」。

吳水平指出，上海將為外商投資上海，繼續創造良好營商環境，例如繼續完善本外幣一體化跨國公司資金池管理，滿足在上海的跨國公司地區總部、總部型機構、研發機構的跨境資金收支需要。

此外，還要用好用足本外幣一體化跨境資金池政策，按照「立足上海、融合周邊、服務全國、參與國際」的思路，支援企業拓展全大陸、亞太、全球業務。

上海市金融工作局副局長葛平表示，「十四五」期間，將繼續優化滬港通、滬倫通、債券通以及銀行間債券市場直接投資等機制，繼續推進ETF互通，支持金融市場基礎設施和境外市場的互聯互通。

上海市商務委副主任諸旖認為，今年9月，市人大常委會表決通過了「上海市外商投資條例」，於今年11月1日正式實施，作為外商投資法實施後地方人大公布的首部外商投資條例，主要有強化全方位高水準擴大開放、強化全方位高水準擴大開放、聚焦更高品質引進外資、對照更高標準加強權益保護四個方面的特點。

諸旖指出，下一步上海將將全力開創高品質吸收外資新局面，著力打造新時期外資首選地、著力建設高品質外資集聚地、著力營造國際一流投資環境。

在著力打造新時期外資首選地方面，諸旖表示，上海將主動對接RCEP，同時瞄準更高水準的CPTPP，加快推進全方位高水準對外開放，積極推動銀行、證券、保險、期貨、信託投資、資產管理、信用評級等金融領域率先開放，有序推進電信、互聯網、醫療、交通運輸、文化、教育等領域擴大開放，並主動爭取國家其他擴大開放政策措施在上海先行先試。