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擬刪「361」制度？阿里巴巴後段10%員工可領年終獎金
據鳳凰科技28日報導，阿里巴巴集團CPO（首席人資長）童文紅在內部論壇宣布，將取消強制「361」考核制度，不再強制高層主管給10%員工3分至3.25分的績效評級。集團員工證實該消息。但阿里巴巴不予回應。
阿里巴巴的績效考核制度，將績效評分標準整體按照「361」比重分配：3.75至5分的員工占30%，3.5至3.75分的員工占60%，3分至3.25分的員工占10%。
如果員工年終績效為3.25分或以下，則會被取消年終獎和晉升機會，連續兩年績效評分低於3.25就會面臨被辭退。
「361」考核制度近日在阿里巴巴內網引起了討論，據阿里巴巴內部人員透露，童文紅在內部論壇表示，不再強制實行「361」考核制度，新的考核標準還是按照「361」分級，但是取消給10%的員工3.25分評分的強制性。
阿里巴巴的強制「361」考核制度，讓最低績效標準「3.25」這個數字被賦予特殊含義。今年3月25日凌晨，淘寶IOS APP出現當機，時間長達12小時，這次的「325事件」也被網友戲稱為工程師對低績效的「報復」，阿里巴巴隨後在微博回應稱「謠言」。
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