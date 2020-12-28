聽新聞
test
0:00 / 0:00
履行中美協議？陸11月美原油進口量猛增13倍
大陸履行中美貿易協議承諾，企業加速能源進口。25日公布的大陸海關數據顯示，大陸11月從美國進口的原油較去年同期猛增13倍，寫下紀錄第三高。
大陸海關總署的數據顯示，大陸11月從美國進口原油361萬噸，平均一日87萬8839桶；去年11月為26萬噸，今年10月為進口162.5萬噸。
11月進口量接近9月創下的紀錄高位390萬噸。
另一方面，沙烏地阿拉伯重新成為大陸進口原油最大來源國，11月的發貨量較10月增加43%至848萬噸，由於沙國下調對亞洲客戶的價格以提高市場占比；1到11月大陸從沙烏地阿拉伯進口的原油較去年同期增加2.2%至7798萬噸。
而第二大供應國俄羅斯11月的供應量為610萬噸，平均一日148萬桶，10月為平均一日156萬桶。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言