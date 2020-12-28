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履行中美協議？陸11月美原油進口量猛增13倍

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸11月從美國進口的原油較去年同期猛增13倍，寫下紀錄第三高。（圖／取自搜狐）
大陸11月從美國進口的原油較去年同期猛增13倍，寫下紀錄第三高。（圖／取自搜狐）

大陸履行中美貿易協議承諾，企業加速能源進口。25日公布的大陸海關數據顯示，大陸11月從美國進口的原油較去年同期猛增13倍，寫下紀錄第三高。

大陸海關總署的數據顯示，大陸11月從美國進口原油361萬噸，平均一日87萬8839桶；去年11月為26萬噸，今年10月為進口162.5萬噸。

11月進口量接近9月創下的紀錄高位390萬噸。

另一方面，沙烏地阿拉伯重新成為大陸進口原油最大來源國，11月的發貨量較10月增加43%至848萬噸，由於沙國下調對亞洲客戶的價格以提高市場占比；1到11月大陸從沙烏地阿拉伯進口的原油較去年同期增加2.2%至7798萬噸。

而第二大供應國俄羅斯11月的供應量為610萬噸，平均一日148萬桶，10月為平均一日156萬桶。

海關 沙烏地阿拉伯 俄羅斯

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