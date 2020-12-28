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投資者憂壞帳增加 大陸銀行明年恐面臨融資之痛

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
部分證券機構及分析師預計中資銀行明年恐將面臨融資壓力。（圖／取自新浪網）
部分證券機構及分析師預計中資銀行明年恐將面臨融資壓力。（圖／取自新浪網）

獲利敏感的投資者預期一波不良貸款將衝擊銀行業，並削弱已經低迷的利差，進而選擇繼續在場外觀望，有部分證券機構及分析師預計，中資銀行明年恐將面臨融資壓力。

路透報導，惠譽數據顯示，今年前11個月，大陸的銀行共籌資1.2兆（人民幣，下同），去年全年為1.5兆元。

國盛證券則估計，26家大陸上市銀行可能需要在2021年補充至少1.25兆元的資本。

惠譽中國銀行業評級團隊董事薛慧如表示，整個大陸銀行業的籌資壓力仍然很大，未來幾年，大陸的大銀行將需要籌集大量資本或發債吸收虧損。

惠譽表示，到2024年底，要滿足巴塞爾金融穩定委員會設定的要求，工行、建行、農行和中行這大陸國有四大行面臨4.7兆元的吸收虧損債務缺口。

但有分析師指出，大陸4千多家中小型及非上市銀行的融資需求更為緊迫，儘管大陸政府今年新增專項債額度2千億元，目的在幫助大陸地方銀行補充資本金。國信證券分析師王劍說：「中小銀行的資金缺口將更大。」

大陸銀行業的籌資工具包括二級資本債、大型銀行的永續債、公開招股、引進戰略資本，以及大陸政府牽頭投資中小銀行。光大證券分析師王一峰指出，雖然有這麼多選項，但銀行業想獲得投資者興趣卻面臨挑戰，「小銀行要贏得投資者認同將有困難。」

惠譽 人民幣 中國銀行

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