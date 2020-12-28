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阿里巴巴股份回購 增至100億美元
阿里巴巴28日宣布，董事會已授權增加公司的股份回購計畫總額，由60億美元增加至100億美元。
路透報導，該公司在香港聯交所公告指出，是次股份回購計畫的有效期為兩年（至2022年底），公司已於本季開始執行該股份回購計畫。
阿里巴巴香港上市股份上周四（24日）聖誕假期前收報228.2港元，過去一個月及三個月分別累計下跌逾15%及12%。
第一財經報導。24日，大陸國家市場監管總局調查組執法人員進駐阿里巴巴集團控股有限公司開展調查，調查人員對阿里巴巴及部門相關負責人進行了調查詢問，並提取相關證據資料。阿里巴巴積極配合，認真接受調查組詢問，及時提供相關資料，整個過程平穩有序，當天現場調查全部結束。
27日，浙江省市場監管局負責人表示，對阿里巴巴集團進行立案調查，並不意味著大陸對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好地規範和發展大陸平台經濟，引導、促進其健康發展，以期為經濟高素質發展做出更大貢獻。
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