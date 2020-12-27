陸石油工業新里程碑 建成年產6千萬噸特大型油氣田

大陸石油工業誕生新的里程碑，大陸石油等能源開發國企中國石油的長慶油田27日上午螢幕顯示油氣生產曲線跨上6千萬噸高點，這也標示著大陸建成了年產油氣當量6千萬噸級的特大型油氣田。

澎湃新聞報導，位於陝甘寧盆地的長慶油田，是大陸增儲上產最快的油田。自2012年躍居大陸第一大油氣田、2013年建成西部大慶之後，長慶在去年跨越大陸國內油田歷史最高峰，今年攀上大陸石油工業新高度，創造了大陸非常規油氣田高效開發的速度。

長慶油田開發的是國際上典型的「三低」（低滲、低壓、低豐度）油氣田，其明顯特點是「井井有油，井井不流」，經濟有效開發屬於世界性難題。

長慶油田發展來之不易，其安塞油田從發現到規模開發，前期技術攻關就花了8年時間，開創了大陸特低滲油田經濟有效開發之先河。

據統計，長慶油田已累計給大陸貢獻油氣產量超過7.6億噸。一個6千萬噸級特大型油氣田的長期穩產上產，讓大陸在國際能源合作中有了更多話語權，基於資源優勢的積累，關鍵核心技術的突破，低成本模式的創新，長慶油田規畫在大陸「十四五」期間，把油氣年產量提升到6800萬噸。

長慶油田生產區域橫跨陝甘寧蒙晉五省（區），既是大陸油氣重要接替區，也是中亞油、氣進入東南沿海必經之地，作為大陸最大的天然氣生產基地，長慶油田擔負著大陸50多個大中城市供氣。超過445億立方公尺的年產天然氣量，給京津冀地區和陝甘寧蒙區域，形成了安全穩定的氣源地。自1997年正式向外供氣以來，已累計生產天然氣4683億立方公尺，相當於替代了5.62億噸標煤，減少碳排放物15.29億噸，發揮著良好的生態效益。