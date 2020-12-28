陸製造業上市公司 轉型升級加速

27日在吉林長春發布的「2020年度中國製造業上市公司價值創造研究報告」顯示，今年中國大陸製造業上市公司創新驅動力量明顯增強，轉型升級速度加快。

中新社報導，第六屆（2020）中國製造業上市公司價值500強論壇在長春召開，這是該論壇首次在大陸東北地區舉辦。在論壇上發布的這份報告，從資本價值、產業價值、創新價值和社會價值四個方面對中國大陸製造業上市公司價值創造模式與策略進行全面評估。

據報告介紹，製造業企業在A股上市公司中依然居主要地位。截至2020年6月30日，A股上市公司共計3865家（含科創板上市公司）。按照中國證監會最新「上市公司行業分類指引」，其中製造業上市公司2439家，占比63.10%，相較2019年同期略有提升；裝備製造業企業2102家，占製造業上市公司的86.2%。

報告指出，今年大陸製造業上市公司呈現創新驅動力量明顯增強，轉型升級速度加快。這一現象出現，首先得益於科創板的問世；其次是一批優秀的製造業上市公司加大了核心技術的投入和併購；第三，大陸國家對於高新技術投入的政策和資金支持力度加強；第四，監管機構的監管力度加強，低質發展受到一定程度的遏制。

中國大陸證監會原秘書長馬忠智作為報告發布人指出，2019年以來，中國大陸的製造業上市公司總體發展勢頭穩定，扮演了上市公司群體中堅角色，以核心技術為基礎的創新驅動力量明顯，為上市公司群體的高質量發展提供了強大動力，也為中國大陸製造業的轉型升級提供基礎。