深耕北京10年 台商見證訂製服成長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
來自台北的葉浩昕近日受訪，分享對服裝訂製的看法。圖為葉浩昕在自己的工作室工作。（中新社）
來自台北的葉浩昕近日受訪，分享對服裝訂製的看法。圖為葉浩昕在自己的工作室工作。（中新社）

「私人訂製這一消費觀念近年來在大陸興起，具體到服裝行業，也有愈來愈多人選擇量身訂做」，來自台北的葉浩昕深耕北京市場十年，一路見證了服裝訂製行業的發展。

中新社報導，2011年，在台北從事西服訂製相關工作的葉浩昕，作為台籍幹部被公司派到北京開拓業務。當時他已與一位北京姑娘結婚並生下可愛女兒，「到大陸發展，可以解決兩地分居的難題，也考量到大陸市場空間非常大，行業處於上升期，潛力十足」。

剛到北京，葉浩昕發現西服訂製並不普及，可供選擇的品牌很少。他所在的台企，以訂製男士結婚禮服為突破口，幾年間在大陸各地開了幾十家門店，發展迅速。

2014年，葉浩昕自立門戶，創辦自己的品牌。引入更多國外面料，款式上則偏重修身型。

在北京CBD商圈建外SOHO的工作室裡，陳列各種款式西服、襯衫、大衣、風衣等。顧客通過專業人員量體，選擇版型、款式及面料，商定領子大小、口袋形狀等細節，再由專業師傅手工製作，過程約一個月。

「顧客的體型如有變化，我們還提供終身免費修改等售後服務」，葉浩昕說，隨著生活水平提升，大陸消費者也愈來愈重視個性化、品質和服務。

「第一次選擇訂製西服的客人，大部分是準新郎或準備進入職場的大學生」，葉浩昕說，「我們推出從兩千到三萬元人民幣價格不等的訂製服務，就是希望更多普通消費者能通過付出跟成衣差不多的錢，享受到更高質量、適合自己的服務。」

隨著大陸服裝訂製市場的擴大，更多資本湧入，競爭愈來愈激烈。葉浩昕工作室在建外SOHO開張時，只有兩三家從事服裝訂製業務，現已發展到二、三十家。

「受新冠肺炎疫情的影響，今年的訂單量下降明顯」，葉浩昕坦言，明年打算增加產品線，引入POLO衫訂製，希望訂單量能够回升。

除回台北探親，葉浩昕大部分時間都在北京。他笑言，已適應了北方飲食和太太的直爽個性，「北京是我家，希望未來能開分店，為更多人提供高端訂製服務」。

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