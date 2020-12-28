陸經濟復甦 工業企業利潤續升

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
大陸國家統計局公布數據顯示，1至11月，大陸規模以上工業企業實現利潤總額57445億元人民幣。圖為山西省晉中市靈石縣一家汽車配件廠的機器人正在作業。（中新社資料照片）
大陸國家統計局公布數據顯示，1至11月，大陸規模以上工業企業實現利潤總額57445億元人民幣。圖為山西省晉中市靈石縣一家汽車配件廠的機器人正在作業。（中新社資料照片）

大陸在疫情中經濟持續復甦。大陸國家統計局27日公布1到11月全國規模以上工業企業實現利潤總額57445億元（人民幣，下同），較去年同期增長2.4%，增速比1到10月提高1.7個百分點。

中新社報導，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，市場形勢改善拉動企業利潤持續上升。1至11月分，規模以上工業增加值同比增長2.3%，增速比1至10月分加快0.5個百分點；其中11月分增長7.0%，為今年以來各月高點。1至11月分，規模以上工業企業營業收入同比增長0.1%，增速年內首次實現由負轉正。

中國大陸工業企業累計利潤增速繼10月分實現由負轉正後，穩步回升。1到11月，大陸規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額14456.9億元，較去年同期下降4.9%；股份制企業實現利潤總額40580.1億元，增長2.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額16105.2億元，增長4.3%；私營企業實現利潤總額17332.2億元，增長1.8%。

裝備和高技術製造業利潤增長加快。1至11月，裝備製造業實現利潤同比增長11.2%，增速比1至10月加快1.6個百分點，拉動規模以上工業利潤同比增長3.8個百分點；高技術製造業實現利潤同比增長15%，增速比1至10月分加快3.1個百分點。

部分傳統行業盈利狀況有所改善。隨著採暖季到來，動力煤需求增加、價格上漲，帶動煤炭行業利潤加速修復，11月分當月利潤同比增長9.1%，增速年內首次實現正增長；1至11月分，煤炭行業利潤同比下降24.5%，降幅較1至10月分收窄3.2個百分點。

從11月單月看，規模以上工業企業利潤同比增長15.5%，增速比10月分有所回落，但仍保持兩位數較快增長。朱虹說，當月利潤增速回落主要是由於10月分同期基數較低，11月分低基數效應減弱所致。

修復 疫情

延伸閱讀

孫大千批鄭文燦成火災市長 桃市府：錯誤資訊誤導民眾

中澳煤炭之爭波及貨船船員 千人受困海上數月

與歐盟達貿易協議 英股可望撥雲見日

雇主負擔 明年估增459億

相關新聞

螞蟻集團 被要求5大整改

上市前夕被緊急喊停後，螞蟻集團遭大陸金融管理部門二度約談。中國人民銀行副行長潘功勝昨指出，螞蟻集團經營中存在包括治理機制...

阿里峰迴路轉 螞蟻絕處逢生

耶誕節那天，西湖邊傳來風聲，說平安夜馬老師（馬雲）現身，意味著馬雲被「雙規」之說僅屬風傳，馬老師安全了；周日一早京城來鴻...

人行四批螞蟻 提五大整改

上市前夕被緊急喊停後，螞蟻集團兩個月內遭大陸金融管理部門二度約談。中國人民銀行副行長潘功勝昨（27）日指出，螞蟻集團目前...

陸經濟復甦 工業企業利潤續升

大陸在疫情中經濟持續復甦。大陸國家統計局27日公布1到11月全國規模以上工業企業實現利潤總額57445億元（人民幣，下同...

深耕北京10年 台商見證訂製服成長

「私人訂製這一消費觀念近年來在大陸興起，具體到服裝行業，也有愈來愈多人選擇量身訂做」，來自台北的葉浩昕深耕北京市場十年，...

陸製造業上市公司 轉型升級加速

27日在吉林長春發布的「2020年度中國製造業上市公司價值創造研究報告」顯示，今年中國大陸製造業上市公司創新驅動力量明顯...

「台二代」黃元澤接棒 還自創品牌

「作為『台二代』，接力家族傳統企業不只是守成，需要慢慢轉型成長；同時大陸機遇廣闊，可以朝外部很多相關行業發展。」加入扎根...

大陸藝品區塊鏈交易平台 亮相

大陸的藝術品市場每年高達人民幣數百億元，但因市場缺乏評估和鑑定的信用體系，導致魚龍混雜、假畫橫陳，收藏者沒有信心。由大陸...

陸上月工業利潤 增15%

大陸國家統計局昨（27）日公布，11月規模以上工業企業利潤7,293億元（約新台幣3.2兆元）年增15.5%，繼續保持兩...

製造業首強 富士康連莊

法國里昂商學院發布發布2020《中國智能製造企業百強榜暨中國智能製造業發展與趨勢》白皮書，其中，鴻海集團旗下富士康連續兩...

阿里反壟斷調查 一天結束

浙江省市場監管局昨（27）日透露，24日根據舉報，對阿里巴巴司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為開展調查，調查人員對阿里巴巴進...

陸石油工業新里程碑 建成年產6千萬噸特大型油氣田

大陸石油工業誕生新的里程碑，大陸石油等能源開發國企中國石油的長慶油田27日上午螢幕顯示油氣生產曲線跨上6千萬噸高點，這也...

熱門新聞

福平鐵路開通營運 大陸距離台灣最近的鐵路

陸訂國統法箭在弦上？大陸事務人士：兩岸失去彈性空間

女童哭鬧！送醫檢查見體內藏「佩佩豬」 醫生、父母全傻眼

《大秦賦》為何引來洗腦及毛澤東時代的左右對壘之勢？

螞蟻集團被約談 陸央行開炮：藐視監管要求、違規套利

約談螞蟻集團後 陸央行提5點整改要求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。