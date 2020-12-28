陸經濟復甦 工業企業利潤續升

大陸在疫情中經濟持續復甦。大陸國家統計局27日公布1到11月全國規模以上工業企業實現利潤總額57445億元（人民幣，下同），較去年同期增長2.4%，增速比1到10月提高1.7個百分點。

中新社報導，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，市場形勢改善拉動企業利潤持續上升。1至11月分，規模以上工業增加值同比增長2.3%，增速比1至10月分加快0.5個百分點；其中11月分增長7.0%，為今年以來各月高點。1至11月分，規模以上工業企業營業收入同比增長0.1%，增速年內首次實現由負轉正。

中國大陸工業企業累計利潤增速繼10月分實現由負轉正後，穩步回升。1到11月，大陸規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額14456.9億元，較去年同期下降4.9%；股份制企業實現利潤總額40580.1億元，增長2.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額16105.2億元，增長4.3%；私營企業實現利潤總額17332.2億元，增長1.8%。

裝備和高技術製造業利潤增長加快。1至11月，裝備製造業實現利潤同比增長11.2%，增速比1至10月加快1.6個百分點，拉動規模以上工業利潤同比增長3.8個百分點；高技術製造業實現利潤同比增長15%，增速比1至10月分加快3.1個百分點。

部分傳統行業盈利狀況有所改善。隨著採暖季到來，動力煤需求增加、價格上漲，帶動煤炭行業利潤加速修復，11月分當月利潤同比增長9.1%，增速年內首次實現正增長；1至11月分，煤炭行業利潤同比下降24.5%，降幅較1至10月分收窄3.2個百分點。

從11月單月看，規模以上工業企業利潤同比增長15.5%，增速比10月分有所回落，但仍保持兩位數較快增長。朱虹說，當月利潤增速回落主要是由於10月分同期基數較低，11月分低基數效應減弱所致。