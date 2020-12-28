「台二代」黃元澤接棒 還自創品牌

「作為『台二代』，接力家族傳統企業不只是守成，需要慢慢轉型成長；同時大陸機遇廣闊，可以朝外部很多相關行業發展。」加入扎根大陸的家族企業12年，黃元澤道出自己的切身體會。

中新社報導，今年38歲的台灣青年，不僅順利接棒父親的服裝代工企業—龍海萬里川工業發展有限公司，還有了自己的創業項目—數碼服裝印花。月初，他參加福建漳州台商投資區舉辦的海峽兩岸（白礁）保生大帝信俗文化節文創設計大賽，獲得銅獎。

新冠肺炎疫情發生後，龍海萬里川工業發展有限公司積極轉產防疫物資，增設兩條口罩生產線，可日產10萬片醫用防護口罩。黃元澤因積極參與疫情防控，獲得第三屆「漳州青年五四獎章」。

黃元澤說，早在1989年父親黃信輝就登陸打拚，1993年在祖籍地漳州創辦服裝代工企業；自己也跟隨父親的腳步，2000年高中畢業就到大陸求學。

因家族企業主攻日本市場，黃元澤後來還去日本留學。2008年，他進入父親的企業。對比前後20年的變化，公司所在地從一片荒蕪發展成台企密集的漳州台商投資區，父親黃信輝已擔任漳州台商投資區台商聯誼會會長，自己也逐漸成長為公司副總經理。

傳統行業轉型升級不易，「大陸市場很大是肯定的，相信有很多機會」。除擴大訂單量外，黃元澤正計畫成立自主品牌，借由大陸發達的電商平台拓寬銷售渠道。

「人力成本上升、招工難，直接限制用工型企業的增產擴產。」對此，黃元澤與父親正加大企業自動化，「尚不足以填補人工空缺，但用機器取代人力，是未來發展趨勢。」

對有的企業向東南亞遷移，也曾赴東南亞考察的黃元澤和父親卻堅定深耕大陸。黃元澤認為，大陸的工人素質較高、交貨快，產業鏈完整，綜合起來效益更好。

如今，黃元澤的數碼服裝印花項目成功落地，給他更多信心。黃元澤說，「台二代」不止步於接班，「要跟上大陸產業發展大方向，開拓新項目」。