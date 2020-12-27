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新華社批盲盒熱 帶來上癮和賭博心理

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸官方新華社撰文批評「盲盒熱」將帶來的上癮和賭博心理，滋生畸形消費。（新浪微博照片）
大陸官方新華社撰文批評「盲盒熱」將帶來的上癮和賭博心理，滋生畸形消費。（新浪微博照片）

中共新華社27日晚發表評論文章批評大陸社會流行的「盲盒熱」，指「盲盒熱」所帶來的上癮和賭博心理，將滋生畸形消費，並認為大陸監管部門應進一步規範盲盒經營模式。

文章稱，盲盒不但是個經濟現象，也反映當下中國大陸年輕人，尤其是「95後」一代的心理和生活狀態。驚喜和期待的背後，「盲盒熱」所帶來的上癮和賭博心理滋生畸形消費，不少盲盒愛好者每月花費不菲，正所謂「一入盲盒深似海，從此錢包是路人」。

文章指出，盲盒就是在盒子中放置不同樣式的玩偶，消費者憑運氣抽取，有時抽到重複的固定款，有時則抽到心儀款或者隱藏款，這種隨機化的體驗讓不少年輕人感到新鮮刺激，選擇「入坑」。一個盲盒的售價在49元到79元人民幣不等，也有上百元的。

根據天貓去年的「95後玩家剁手力榜單」，盲盒已超過潮鞋和電競成為「95後」熱度最高的愛好之一，過去一年在大陸國內知名電商平台上，約20萬消費者在盲盒花費超過2萬元人民幣。

跟蹤玩具市場動向的頭豹研究院數據顯示，中國大陸盲盒市場市值已超過25億元人民幣，2014年至2018年的年均複合增長率達15.6%。

文章引述大陸專家建議，家長和老師應引導未成年人形成良好消費觀，避免誤入消費圈套。同時，監管部門應進一步規範盲盒經營模式，避免其畸形發展，給社會和青少年成長帶來負面影響。

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