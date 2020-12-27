北京雄安城際開通 北京50分鐘抵雄安
中國國家鐵路集團有限公司指出，北京至雄安新區城際鐵路（以下簡稱「京雄城際」）大興機場至雄安新區段於27日開通運營，京雄城際鐵路實現全線貫通，雄安站同步投入使用。開通後，北京西站至雄安新區間最快50分鐘，大興機場至雄安新區間最快19分鐘可達。
香港文匯網，京雄城際鐵路大興機場至雄安新區段開通運營後，大陸鐵路部門將安排開行動車組列車16對，初期最高運營時速300公里。2021年1月20日大陸全國鐵路運行圖調整時，將按照日常線、高峰線安排列車開行，每日開行動車組列車最高達17對。
報導稱，京雄城際鐵路首次在鐵路領域實現從基礎、橋墩、橋梁到橋面的全裝配式結構的設計和施工，形成成套設計技術和施工質量驗收標準。這項裝配式一體化橋梁建造技術，被稱為「像搭積木一樣建高鐵」，橋樑工程的樁基、墩身、墩帽、箱梁及橋面防護牆、電纜槽等都在工廠內進行專業化設計、分段標準化預製，再運到現場拼裝而成。
同時，為有效控制高速鐵路通過環境敏感區的噪音，在固霸特大橋穿越北落店村847公尺長的路段採取全封閉聲屏障措施，這是世界首個時速350公里高速鐵路橋梁全封閉聲屏障設施，解決列車運行噪聲對沿線集中居民區的影響。
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