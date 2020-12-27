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防英國變種病毒 大陸宣布：中英定期客運航班暫停運行

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大陸自28日零時起暫停中英間定期客運航線航班

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸暫停中英定期空中航班。（每日頭條）
大陸暫停中英定期空中航班。（每日頭條）

為妥善應對英國變異新冠病毒可能對疫情防控工作帶來的影響，大陸宣布，自2020年12月28日零時起，中英間定期客運航線航班將暫停運行。

據網中國民航報，大陸民航局12月27日在相關通知中表示，自2020年12月28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。

大陸民航局要求，各相關中外航空公司做好取消航班的旅客安撫和機票退改等服務工作。

大陸外交部新聞發言人汪文斌24日在例行記者會上表示，英國近日宣布發現變種新冠病毒株，並已將有關信息通報世界衛生組織，多國亦宣布對英國採取關閉邊境、停飛往返航班、禁止英航班入境等措施。他表示，考慮變種病毒的特殊性及可能產生的影響，為保障中外人員健康往來，經過充分評估，中方參考多國做法，暫停中英間的往返航班，中方將密切跟蹤有關的情况，並視乎情况調整相關管控措施。

英國 民航局

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