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昨被約談 螞蟻集團今宣布：設「整改工作組」落實要求

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
螞蟻集團宣布成立「整改工作組」，全面落實約談要求。(美聯社)
螞蟻集團宣布成立「整改工作組」，全面落實約談要求。(美聯社)

螞蟻集團26日接受了大陸金融管理部門的約談，今天螞蟻集團發聲明稱，螞蟻集團會在金融管理部門的指導下，成立整改工作組，全面落實約談要求，規範金融業務的經營和發展。

據新浪新聞報導，聲明指出，螞蟻集團將積極對照和落實監管要求，堅守服務實體經濟和人民群眾的本源，遵循市場化、法治化的原則，健全公司治理、梳理相關業務和機制、提升法律法規意識和水平、擴大開放共贏力度和範圍、加強消費者權益保護，全面提高業務經營的合規水平和社會責任意識。螞蟻集團已立即著手制定整改方案和工作時間表，並將在過程中及時尋求監管的指導。

聲明說，在全力保證業務合規的同時，螞蟻集團會加強業務風險管控，保持業務連續性和服務質量。在整改過程中堅持「兩不加、兩不降」原則：不增加消費者成本、不增加金融機構等合作夥伴成本；不降低消費者服務體驗、不降低風險防範標準和要求。

聲明又說，螞蟻集團感謝金融管理部門對於公司的指導和幫助。將利用此次契機，夯實企業合規發展的根基，在服務實體經濟和遵從金融監管的前提下，堅持守正創新，堅持服務小微，通過發展金融科技助力提高金融服務效率和普惠性，並不斷提升國際競爭力，為構建雙循環新發展格局貢獻力量。

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