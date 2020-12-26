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大陸長租公寓仲介商「蛋殼」破了！下架所有房源

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸知名長租公寓仲介業者「蛋殼公寓」，美國上市不到一年就陷入營運危機。（取自蛋殼公寓官網）
大陸知名長租公寓仲介業者「蛋殼公寓」，美國上市不到一年就陷入營運危機。（取自蛋殼公寓官網）

「蛋殼破了」！大陸知名長租公寓仲介業者「蛋殼公寓」，傳出25日旗下APP房源已經全數下架。網路媒體《觀察者網》指出，蛋殼公寓APP內可定位的北上廣深等13個城市，均顯示沒有房源信息，通過位置、價格等方式查詢房源信息時，也均顯示「抱歉，沒有找到所需房源」。

報導稱，目前，蛋殼公寓APP首頁僅顯示業主自助解約、租客自主解約、自助解約說明等功能。但目前仍有大量年付、半年付房客，尚未取回早前預繳的租金與押金。

蛋殼公寓是一家透過網路媒合房東與房客的租賃仲介商，但打著中國最大「共享居住空間平台」之名，今年1月17日高調在紐約證券交易所掛牌上市，當時市值號稱高達27.4億美元。

但事實上，蛋殼公寓除從事房屋租賃仲介，還藉此涉入網路金融業務，與網路銀行合推「租金貸」，並以貼息鼓勵房客申貸，以便一次性收取一年甚至更長時間的租金，但只按月或按季支付房東房租，利用時間差快速吸金再進行各項投資或擴張。

蛋殼公寓以「高收低租」、「長收短付」的營運模式快速擴張，但新冠肺炎疫情爆發後，隨著租賃市場萎縮，今年中就傳出陷入資金危機的消息，並於11月正式「爆雷」，爆出眾多租賃糾紛。

觀察者網表示，蛋殼公寓所屬的紫梧桐（北京）資產管理有限公司近期有大量訴訟集中開庭，多數訴訟案由都是買賣合同糾紛、房屋租賃合同糾紛。

截至美東時間24日美股收盤，蛋殼公寓股價為3.31美元，已不到年初IPO時13.5美元發行價的尾數。

房客 房東 新冠肺炎

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