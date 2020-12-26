大陸超越美國？ 政大教授邱坤玄：言之過早

政大東亞所名譽教授邱坤玄今日表示，他從民國78年來到東亞所服務到至今，關注研究的對象（中國大陸）歷經天翻地覆的改變，大陸於21世紀初期加入世界貿易組織（WTO），開啟百年馬拉松之路，但現在來看聲稱大陸超越美國，仍言之過早。

26日是台灣的中國大陸研究重鎮政大東亞所第52屆所慶，邱坤玄以「世紀馬拉松與東亞所」做專題演講。邱坤玄形容，大陸加入WTO如同第二次改革開放，此後GDP陸續超過法、英、德、日，不過在西方社會要求的價值觀與制度觀上，大陸是嚴重落後。因此，中美競爭會是一個怎麼樣的馬拉松過程？

邱坤玄接著判斷，現在看來稱所謂大陸超越美國，還是言之過早，因為美國的軍事力量仍占絕大優勢。美國與中共在海上、空中、太空、基礎設施等六大公共領域的控制力對比為68.6比6.6。

同時邱坤玄也指出，中美也是全世界彼此經濟互賴程度最高的兩組國家之一，儘管經濟互賴高可以降低戰爭的可能性，但衝突也會增加，敵意與脆弱性也因而增加，他形容中美雙方進入「節制的經濟互賴與節制的競爭」，因為這時霸權希望脫鉤、崛起國會想盡辦法走向自主之力。

邱坤玄也判斷，美國下一屆總統拜登即將上台，美國可能會重返結合盟邦對付大陸的策略；而中國大陸也將藉著RCEP、與歐洲簽署投資協議，尋求反對貿易保護主義的合作平台，以及「十四五」規劃提出的創新與自主，以因應美方。

邱坤玄最後指出，現今美國哈佛大學甘迺迪政府學院貝爾福科學和國際問題研究中心主任格雷厄姆．艾利森的《注定一戰？中美能否避免修昔底德限阱》十分熱門，他認為，台灣的角色特別，是中國大陸境外最大的壓力團體，有能力塑造中共的政策選擇，而政大東亞所的責任是要充分發揮想像力與調適力，全力避免一戰。