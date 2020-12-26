駭人！大陸上市網遊公司董座遭前董事投毒身亡

日前傳出董事長遭公司前高層投毒的游族網絡，25日晚間發布公告稱，公司董事長暨總經理、實際控制人、控股股東林奇因救治無效已於12月25日逝世，享年39歲。

據大陸媒體報導，對林奇投毒的是游族網絡前董事許垚。《中國經濟周刊》指出，許垚因早前職位遭林奇調整而心生不滿。林奇顧及同事舊情當時未對許垚立即裁員，而是先減薪讓其另謀出路。許垚投毒方式也並早前非坊間傳聞的陳年普洱，而是通過藥物。

游族網絡創辦於2009年，於2014年借殼登陸A股，主營業務為手遊、頁遊的研發與運營。截至今年第3季，林奇持股有游族網絡23.99%股份，是公司第一大股東。

游族網絡代表產品有《少年三國誌》、《盜墓筆記》、《權力的遊戲 凜冬將至》、《女神聯盟》等。今年前三季，游族營收為人民幣37.24億元，增長40.95%；凈利5.60億元，下降20.56%。

林奇是本月16日晚返家途中出現「急性不適症狀」自行前往就醫，次日向警方報案疑似中毒。但游族原本一直否認公司內鬥、林奇遭人投毒的消息。

直至23日，游族網絡才公告，林奇日前因身體不適入院。游族23日另一份公告中還稱，林奇正在住院恢復治療，各項體徵穩定。公司管理層已從上周的應急狀態中恢復，進入正常運轉。

但《財新網》》當時已報導，林奇出現腦部「不可逆損傷」。不料，兩天後就傳出林奇離世的消息。

上海市公安局23日晚間曾發布訊息稱，許垚已依法遭刑事拘留，相關偵查工作正在進一步開展中。對於這起案件，上海警方目前尚無進一步說明。

有媒體稱，投毒兇手作案極為狠毒，林奇體內被驗出多種藥物。林奇16日就醫後病情迅速惡化，但搶救多日後才識別出不同毒藥種類，已錯過最佳治療期。雖然警方快速控制了犯罪嫌疑人，但嫌疑人並未即時準確交代毒藥的類型和名稱。

財新網指出，游族網絡近兩年營運表現欠佳。隨著大陸官方對遊戲管控政策緊縮，游族去年營收和凈利就出現首度負增長。2019年營收為人民幣32.21億元，衰退10.05%；凈利更大跌74.53%，為人民幣2.57億元。

財報顯示，游族近兩年高層人事變動頻繁。2019年公司有四名董監事離職，包括投毒者許垚，財務總監也在今年2月底離任。