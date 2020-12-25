大陸國務院批覆同意 擴大昆山試驗區範圍至昆山全市

大陸國務院日前批覆同意，擴大昆山試驗區範圍至昆山全市，昆山深化兩岸產業合作試驗區部省際聯席會議第八次會議25日上午在昆山召開，由大陸國家發改委副主任寧吉喆主持會議並講話。

江蘇省台辦微信公眾號江蘇與台灣報導，會議強調，繼續推動昆山試驗區作為促進兩岸產業合作轉型升級的先行先試區、兩岸中小企業深度合作的重要載體、兩岸交流合作模式創新示範平台的各項工作，及時總結推廣昆山試驗區好經驗和好做法。

2019年，昆山試驗區第七次部省際聯席會議明確，積極研究將昆山試驗區管理範圍擴大至昆山全市域，實施「區（試驗區）政（市政府）合一」，實現政策全覆蓋，待條件成熟後，按程序報請國務院批准。

一年來，在國家發改委的推動下，在國台辦、財政部、自然資源部、商務部、稅務總局等部省際聯席會議成員單位的支持下，12月14日，國務院正式印發「關於擴大昆山深化兩岸產業合作試驗區範圍的批復」（國函〔2020〕168號），同意擴大昆山試驗區範圍至昆山全市。

25日會議指出，昆山試驗區要貫徹落實好國務院關於擴大昆山試驗區範圍的批復精神和要求，做好試驗區政策在全市域推廣工作，確保在昆台企台胞同等享受政策紅利，並加強宣傳工作，向台胞台企釋放持續擴大兩岸經濟文化交流合作的積極信號，穩定台胞台企紮根昆山、在大陸發展的預期和信心。

同時，要積極開拓創新，探索促進兩岸產業鏈供應鏈穩定和融合發展的有效方式，研究提出擴大兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉和促進兩岸同胞心靈契合的好經驗好做法和政策措施建議，引導台資企業融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

會議明確，支持昆山試驗區在兩岸產業合作、綜保區高品質發展、投資貿易便利化、社會建設等方面先行先試相關政策措施，發揮好昆山試驗區在地方層面加強兩岸交流合作中的示範作用。

今年是昆台融合發展30周年。1990年，台資企業順昌紡織落戶昆山，拉開了昆台合作的序幕，2013年國務院批准設立昆山深化兩岸產業合作試驗區，在兩岸產業合作、金融改革創新、投資貿易便利化、民間交流交往等方面先行先試了110項政策舉措。