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快手創始人 程一笑寫傳奇

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
快手聯合創始人程一笑。（網路照片）
快手聯合創始人程一笑。（網路照片）

大陸短視頻平台快手傳出明年1月底赴港上市，估值高達500億美元，成為行業中快速崛起的新秀。快手聯合創始人程一笑被大陸同業稱為「產品天才」，堅持兩個原則：普惠、簡單。團隊從四人發展到超過6,000人。

12月發布的「胡潤百富榜」，今年新冠病毒衝擊全球經濟，但科技股表現搶眼，新上榜的還有36歲的快手聯合創始人程一笑。他是惠普的軟體工程師出身，身價估計超過30億美元。

快手成立於2011年，大陸短影音手機應用程式，約有7億用戶使用紀錄與分享日常生活。2020年上半年，營收達人民幣253億元，年增48%，淨虧63億元。招股書中稱該項虧損主要是營銷、品牌和廣告推廣的開支增加所致。

公司背後的靈魂人物程一笑，工作地點從華清嘉園的民宅到四棟辦公樓，創業九年來，維持兩個原則：普惠和簡單，讓快手變成一款大陸國民影音社區。快手的首頁仍然只有三個標籤頁，關注、發現、同城，點開右上角的攝影機，分別有相冊、拍攝、K歌三種模式，操作非常簡單。

「普通人的生活有人在意，這非常重要。」程一笑說，快手希望可以連接社會上被忽略的大多數，快手不是為明星、意見領袖存在，而是為最普通的用戶存在。

搜狐網報導，程一笑為人樸實低調，不善言辭。曾在惠普大連擔任工程師，也在人人網做iPhone客戶端開發，平淡的日子在一行行代碼中重複。偶然機會下，程一笑遇到另一位聯合創始人、CEO宿華，兩人同為工程師背景出身，打開話匣子，暢談機器學習和人工智能。難得志同道合又有共同理念，一拍即合，決定共同創業。

2011年，程一笑設計一款動圖生成工具，就是快手的前身GIF快手。他在出租屋中拍攝很多自己的大頭照，製作成動圖，再發到微博。這些圖片賣萌或搞怪，吸引晨興資本合夥人張斐的興趣，並帶來人民幣200萬元的投資，為快手開啟了問世之路。

張斐評價程一笑「有點悶」，和他說十句話，他只回應兩句話，溝通很累。他可能用了百分之百的情感表達出來的東西，而你只感受到30%。這類人在做社交類的產品上會有天然的優勢，程一笑是一個非常優秀的產品經理，認知獨特。

「希望不分學歷高低、年紀大小的用戶都會用快手。」程一笑說，快手的上市實際上代表的是短視頻應用，逐漸被資本市場認同，並將賦予更高預期。

工程師 惠普 人民幣

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