葉國富 打造10元店帝國

人民幣10元店，能值多少錢？中國大陸最大的人民幣10元（約新台幣43元）店名創優品，七年開出4,200家店，10月15日在美國紐交所掛牌上市。

山寨品牌，能紅多久？從店招、店面、到商品，名創優品簡直就是無印良品和優衣庫的翻版；然而，面對外界提出「山寨」質疑，名創優品董事會主席兼首席執行官葉國富表示，「全球的手機還不都長得像蘋果手機」，他說，有點像是很正常的，因為好的設計是通用的，會形成一種標竿。

葉國富2013年在日本結識了時尚設計師三宅順也，兩人一拍即合，創立新品牌名創優品。

打著眉筆人民幣10元、面膜人民幣10元，連手機配件、零食等小商品，單價也是在人民幣10-20元之間，這家10元店，用七年時間走進了85個國家，開出超過4,330家門市的零售網路。其中，大陸市場超過2,633家，海外市場也有1,697家，打造出屬於自己的IP和品牌，成了全球最大的自有品牌零售商。

名創優品今年10月15日正式在美國紐交所上市，很多人都在看，葉國富下一步還會想怎麼翻轉未來市場？葉國富說，中國零售業經過了三個時代：1.0時代是低價時代，誰的價格更低誰有好生意。2.0時代是性價比時代，從2010年開始，以優衣庫、小米和名創優品為代表。現在是3.0時代，要回到以IP和文化創意為主。

他強調，今天如果只是講性價比，感動不了90後的消費者。這句話讓人聽出了弦外之音，在發布第3季財報當日，葉國富對外宣布了上市後首個獨立運營的潮玩新品牌—TOP TOY。潮玩、盲盒堪稱今年最受大陸年輕人喜愛的產品，眼看賣盲盒的泡泡瑪特都能上市，名創優品不甘落於人後，也打算開拓新一波平價盲盒的新模式。

據預測，中國潮流玩具市場在未來三年將達到千億元規模。近一兩年大熱的盲盒是消費者認識潮玩的入口，但盲盒只是潮玩行業的冰山一角。隨著潮玩行業熱度持續升溫，名創優品看好千億潮玩新消費商機，計畫透過TOP TOY新品牌發展潮玩行業。

由名創優品打造的亞洲潮玩集合店TOP TOY首家旗艦店18日在廣州開業，第一天開張，首戰告捷，進店客流超3萬人，單日最高業績達人民幣42萬元。更令人好奇的是，TOP TOY產品是大小通吃，包括盲盒、藝術潮玩、日漫美漫模型、娃娃模型、拼裝積木等七大核心品類，商品價格從最低人民幣39元至上萬元不等。

葉國富計劃春節前在深圳、重慶、西安開店，將造成一線城市網紅打卡點，搶占消費者注意力，再透過無人機、線上以及傳統門店進行滲透，將商機一網打盡。