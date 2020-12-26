挺台企轉型 設220億元基金

昆山市為深化兩岸產業融合發展，發起設立總規模人民幣50億元（約新台幣220億元）的台商發展基金，由昆山台協常務副會長、六豐機械總經理蔣玉蘭負責，將展開私募股權投資，鼓勵兩岸資本合資參股，支持台企轉型發展和台灣青年到昆山創新創業。

台商發展基金設立昨（25）日在昆台融合發展30周年座談會上舉行揭牌儀式，緯創集團全球製造總經理周泓任以「創新誠信熱情」六個字，總結昆山營商環境。

周泓任指出，昆山勇於爭取新機會、新做法，尤其昆山市政府，每個月都會關注緯創的生產狀況，這在別的地方沒有碰到過。

在誠信方面，周泓任認為，昆山先試先行一定會面臨挑戰，但既然答應了企業，就一定會做到，讓企業感受到政府的誠信。

至於熱情方面，周泓任舉例，每到過年的時候，公司與員工一起辦包餃子活動，政府官員都參與，跟員工打成一片。

日前才在科創板上市的福立旺董事長許惠鈞表示，2016年公司進行股改，所有的文件審批全部都是第一次，後來一起研究取得突破，公司得到政府最強而有力的支持。