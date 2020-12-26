劉結一：台商拉動台灣經濟

昆台融合發展30周年座談會昨（25）日在昆山市舉行，大陸國台辦主任劉結一親臨致詞表示，今年台灣經濟保持增長，與大陸台胞台企的貢獻、兩岸產業鏈供應鏈紐帶密不可分。事實證明，台灣經濟發展離不開大陸，大陸的發展機遇、在大陸台胞台企的發展，有力拉動了台灣發展。

劉結一說，大陸將繼續堅持一個中國原則和九二共識，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展。

展望未來五年乃至15年，劉結一認為，大陸仍具有多方面優勢和條件，包括雄厚的物質基礎、巨大的市場體量和豐富的人力資源，目前大陸有1億多個市場主體和全球最完備、規模最大的工業體系，擁有14億人口的大市場、4億多中等收入群體、近9億勞動年齡人口及1.7億受過高等教育或具備各類專業技能的人才。

劉結一表示，今年大陸將成為全球最大的消費品零售市場，台胞台企扎根大陸發展機遇巨大、空間廣闊，大陸的發展是廣大台胞的重大利好，兩岸同胞加強合作，台灣經濟才能有更好前景，台灣同胞才能更多獲益受惠。

大陸國家發展改革委副主任、統計局局長寧吉喆指出，從全球看，大陸是最安全穩定、市場規模最大、創新動能充沛和最具發展潛力，高品質發展新機遇，扎根大陸發展是台商投資最明智的選擇，歡迎更多台胞台企融入以國內大循環為主體，國內國際雙循環，相互促進的新發展格局。

江蘇省委書記婁勤儉表示，許多台資企業在江蘇發展擁有良好的基礎，江蘇正在以創新驅動為核心，引領產業全面轉型的載體，只要大家心無旁鶩的發展，更大力度推進產業創新和技術創新，就一定能夠打開新的空間，成就一番新的事業。

昆山市委書記吳新明說，昆山已成為大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最密切的地區。