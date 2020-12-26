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A股IPO募資 今年大增80%

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

今年A股IPO（首次公開發行）募資年增八成，創十年新高，其中有七家台商在大陸上市，總計融資人民幣53.4億元（約新台幣234億元），創近五年新高。

儘管受到新冠疫情衝擊，今年A股IPO融資達人民幣4,599億元，較2019年增八成，創2010年以來新高，其中科創板占比近五成。

截至25日，今年以來滬深兩市共有382家企業首發上市，上市家數年增近九成，加上28日將上市的五檔新股，今年共計有387家企業上市。

在台商A股上市方面，福立旺23日在上海證券交易所科創板上市，成為江蘇省首家在科創板上市的台資企業，同時也是年內最後一家在A股上市的台商。

今年總計有七家台商在大陸上市，總計融資人民幣53.4億元，創近五年新高。此外，還有八家台商正處於上市審查階段。

福立旺發行價為人民幣18.05元，25日股價報收25.65元，上市三天股價漲幅達42%。

A股今年IPO成績單亮眼，註冊制功不可沒。數據顯示，透過註冊制發行的IPO項目和籌資額，均占全年總量的五成以上。A股IPO融資額前十榜單中，選擇註冊制發行的企業就有八家。從年內IPO企業所屬行業看，半導體、醫藥生物等新興產業構成年內IPO的主體。

上海證券報引述德勤中國華南區主管合夥人李渭華表示，近年來大陸資本市場經歷密集與嚴謹的改革，以設立科創板以及將新股註冊制從科創板擴大到創業板最為顯著。與去年比較，這兩個板塊今年增長也最為迅猛。

據德勤統計，今年上海證交所IPO的數量排名全球第一，深交所的IPO數量居全球第三；上交所和深交所今年IPO融資額分別排名全球第三和第五。

另據安永統計，目前A股排隊上市企業超過800家，其中註冊制下的創業板和科創板IPO排隊企業家數占近八成。

安永華明審計服務合夥人李康指出，在排隊企業中，多家獨角獸企業主要集中在科創板和創業板，這兩個板塊有望成為明年企業上市的主管道。

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