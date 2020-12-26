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一枝獨秀 不如百花齊放

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

浙江省委書記袁家軍25日談及強化反壟斷和防止資本無序擴張時表示，一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園。

浙江在線披露，浙江省25日召開省委經濟工作會議，對強化反壟斷和防止資本無序擴張提出明確要求。

袁家軍指出，公平競爭是市場經濟的核心，只有競爭環境公平，才能實現資源有效配置和企業優勝劣汰；而壟斷阻礙公平競爭、扭曲資源配置、損害市場主體和消費者利益、扼殺技術進步。

他強調，要制定強化競爭政策實施意見，推動市場化法治化數位化協同創新監管，優化事前合規、事中審查、事後執法監管。

大陸國家市場監管總局24日對阿里巴巴集團控股有限公司涉嫌壟斷立案調查，螞蟻集團也將再度被約談。

袁家軍表示，浙江平台經濟、線上經濟走在前列，離不開改革開放的大時代，受惠於中國大陸這個全球最大的市場，得益於黨委政府鼓勵發展和創新的政策舉措。這次反壟斷調查，是提升互聯網企業公平競爭意識和反壟斷合規意識的契機，也是開啟平台經濟創新發展、有序發展、健康發展的機遇。

反壟斷 阿里巴巴集團

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