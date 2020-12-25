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陸官方預計全年國際收支將基本平衡

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
截至9月底，大陸對外金融資產為8兆1,666億美元。中新社資料照片
截至9月底，大陸對外金融資產為8兆1,666億美元。中新社資料照片

最新的國際收支數據顯示，前三季大陸跨境資本流動總體平穩。

大陸國家外匯管理局25日公布的第3季及前三季國際收支平衡表顯示，第3季大陸經常帳戶順差6,383億元，資本和金融帳戶逆差3,492億元，其中，非儲備性質的金融帳戶逆差2,849億元，儲備資產增加642億元。

今年前三季，大陸經常帳戶順差1兆1,836億元，資本和金融帳戶逆差5,160億元，其中，非儲備性質的金融帳戶逆差4,903億元，儲備資產增加249億元。

國家外匯管理局發言人王春英表示，前三季大陸經常帳戶順差1,687億美元，與國內生產總值（GDP）之比為1.6%，繼續處於合理均衡區間；跨境資本流動總體平穩，投融資繼續呈現較強的穩定性。

其中，貨物貿易在前三季保持順差增長，服務貿易的逆差收窄。

數據顯示，國際收支口徑的貨物貿易順差3,402億美元，年增12%，主要是貨物貿易進出口情況好於預期；服務貿易逆差1,168億美元，比去年同期收窄42%，外匯局表示，這主要是疫情期間跨境旅行減少，旅行逆差比去年同期收窄46%。

王春英同時表示，當前直接投資、證券投資和存貸款等各類跨境交易有進有出，境外主體投資持有人民幣資產和境內主體配置全球資產，均保持活躍。

今年前三季，大陸對外投資增長總體快於外來投資，非儲備性質的金融帳戶資產淨增加4,080億美元，年增1.7倍；對外負債淨增加3,376億美元，年增1倍。

外匯局表示，總體來看，大陸是今年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，但疫情變化和外部環境仍有諸多不確定性，經濟恢復基礎尚不牢固，預計全年大陸國際收支將繼續呈現總體穩定、基本平衡的格局。

數據還顯示，截至9月底，大陸對外金融資產為8兆1,666億美元，對外負債6兆128億美元，對外淨資產2兆1,538億美元。

外匯

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