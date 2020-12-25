中國反壟斷案 浙江省委書記：一枝獨秀不是春

浙江省委書記袁家軍25日談及強化反壟斷和防止資本無序擴張時表示，一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園。

浙江在線披露，25日召開的省委經濟工作會議就強化反壟斷和防止資本無序擴張提出明確要求。

袁家軍指出，公平競爭是市場經濟的核心，只有競爭環境公平，才能實現資源有效配置和企業優勝劣汰，而壟斷阻礙公平競爭、扭曲資源配置、損害市場主體和消費者利益、扼殺技術進步。

他強調，要制定強化競爭政策實施意見，推動市場化法治化數位化協同創新監管，優化事前合規、事中審查、事後執法全鏈條監管。

大陸國家市場監管總局24日對阿里巴巴集團控股有限公司涉嫌壟斷立案調查，螞蟻集團也將再度被約談。袁家軍表示，浙江平台經濟、線上經濟走在前列，離不開改革開放的大時代，受惠於中國大陸這個全球最大的市場，得益於黨委政府鼓勵發展和創新的政策舉措。

他說，一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園。這次反壟斷調查，是提升互聯網企業公平競爭意識和反壟斷合規意識的契機，也是開啟平台經濟創新發展、有序發展、健康發展的機遇。