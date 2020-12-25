市場供過於求 香港口罩廠倒閉潮浮現

香港疫情仍在持續，不過由於疫情從年初開始爆發，引發民眾搶購口罩，當時許多當地製造商開設口罩生產線，解決供應不足的問題。香港口罩及防疫設備協會主席陳國曦指出，由於市場競爭大，廠商倒閉潮開始浮現。

據香港電台報導，陳國曦表示，目前香港最少有200家口罩廠，每天產量可達8,000萬個，隨著市場供應回復正常，目前藍、白色口罩存貨達7,000萬個以上，造成滯銷。

陳國曦表示，設廠的初期，原材料與機器設備都被炒高價格，以及當時機械生產力低，產能無法追上預售出貨進度。在斥資完善生產，投資額最終以倍數上升。港府年初透過抗疫基金撥款資助香港生產口罩，但部門採購以價低者得，買入不少大陸製口罩。

香港一名口罩商唐家輝表示，現在的日產量是高峰期的30到40%，他也預料到有相關情況，因此不斷優化口罩設計，盼能延長經營。儘管疫苗將在明年供應，他相信這兩年內民眾仍會需要戴口罩。