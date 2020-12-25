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阿里巴巴被查 胡錫進補槍：它壟斷是真實的

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸官方對阿里巴巴啟動反壟斷調查，媒體一致表態支持。美聯社
大陸官方對阿里巴巴啟動反壟斷調查，媒體一致表態支持。美聯社

大陸電子商務龍頭阿里巴巴因涉嫌壟斷遭調查，大陸媒體無不口徑一致支持官方的行動。環球時報總編輯胡錫進25日也發文稱，「雖然還沒有法律結論，但是市場對它在一些領域的壟斷抱怨由來已久，這是真實的。」

胡錫進還稱，對阿里巴巴的壟斷行為立案調查無論在法律上還是道義上都立得住腳，這樣做的目的是要規範互聯網經濟的秩序，他相信其效果將會契合全社會的共同利益，促進互聯網經濟更加健康的發展。

針對阿里巴巴遭調查，人民日報25日也再度發表題為「實現平台經濟更加規範更有活力更高質量發展」的文章指出，平台經濟的發展固然離不開規模效應和網絡效應，但絕不意味著平台企業可以走向壟斷。

人民日報強調，「互聯網行業從來不是、也不應該成為反壟斷的法外之地」；「此次反壟斷調查，是提升互聯網企業公平競爭意識和反壟斷合規意識的契機，也是開啟平台經濟創新發展、有序發展、健康發展的機遇」。

有評論稱，大陸大型互聯網公司都是民營企業，只有「三桶油」（指中石油、中石化、中海油等三家國有石油企業）、中國電力和鐵路部門、國有銀行才有能力壟斷，因為有國家控制的市場准入，但互聯網經濟高度開放，這樣充滿競爭的市場上不可能有壟斷。對胡錫進說，「此論差矣」。

他表示，西方實施「完全自由的市場經濟」，但反壟斷調查最多的恰發生在西方主要經濟體。公共企業在某一領域專營，其行為受到公眾利益的嚴格約束，因而沒有大肆攫取壟斷利益的空間。

胡錫進指出，「事實顯示，個別互聯網頭部企業出現了壟斷的動機，而且形成了那樣做的條件，其這方面的現實表現從公眾的認知看也的確發生了，侵害到了互聯網關聯公司的利益，一定程度上削弱了互聯網經濟的活力。」

胡錫進

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