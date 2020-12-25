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不死的茅台 接連利空打不下狂飆的股價

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
貴州茅台酒一瓶市價超過新台幣8,000元，依然供不應求，也推升貴州茅台股價不斷走高。新華社
貴州茅台酒一瓶市價超過新台幣8,000元，依然供不應求，也推升貴州茅台股價不斷走高。新華社

接連利空依然打不下貴州茅台狂飆的股價。周三盤中衝破每股人民幣1,900元，再創歷史新高後，儘管近日接連傳出利空消息，但貴州茅台24日收盤僅下跌0.61%，25日開盤後雖一度差點跌破1,800元整數關卡，但股價隨後翻紅，早盤收漲0.49%，來到1,839.28元。

茅台23日晚間公告，擬通過無償劃轉方式將5,024萬股股份（占公司總股本的4.0%）劃轉至貴州省國資運營公司。按23日收盤價，市值約人民幣925億元。

24日晚間，上海證券交易所發布關於貴州茅台相關事項的監管工作函，當晚，大陸國家市場監督管理總局也發文指出，將加強2021年元旦與春節期間市場價格監管，文中還特別提到將加強茅台等名優白酒的價格監管。

不過，近期A股走勢最強的釀酒股24日集體崩跌，罕見地出現17檔個股跌停。貴州茅台當天股價盤中雖也一度下跌超過2%，但最終收盤僅下跌0.61%，表現相對穩健。

大陸證券日報指出，雖然白酒股近日集體調整，但仍難擋券商持續看好。國泰君安就認為，高端白酒需求延續高景氣，龍頭確定性與穩定性強，因此仍建議增持貴州茅台、五糧液、瀘州老窖等高價白酒類股。

但也有分析稱，茅台酒一瓶約人民幣2,000元（約新台幣8,600元）、公司市值超過人民幣兆元，並不是被「喝」出來的，而是被「炒」出來的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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