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大陸突傳缺電危機 近年積極推動再生能源所致

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為貴州梅花山上，供電局工作人員正在觀測輸電線的覆冰厚度。新華社
圖為貴州梅花山上，供電局工作人員正在觀測輸電線的覆冰厚度。新華社

大陸多個地區近期突然傳出限電、停電危機，上海《第一財經》指出，能源結構才是缺電問題的癥結所在。以湖南為例，每10度電就有5.1度來自清潔能源，然一旦面臨特殊天候，水電、風電和太陽能就無法穩定供電。

報導稱，作為水電大省，湖南水電裝機容量占比達31%，但到了冬季枯水期，水電便無法正常發電。此外，近年積極發展的風力發電，冬天若出現冰雪天氣，風機葉片一結冰同樣無法正常運轉。

第一財經指出，大陸上一次出現規模化「拉閘限電」是在2002年，當時，全大陸共有12個省份執行「拉閘限電」。但當時大陸全國發電裝機容量只有3.6億千瓦，如今這個數字已飆升到21億千瓦。

近20年，大陸全國發電裝機容量增長6倍多，為何用電高峰期「路燈開一半」的局面還會重演？第一財經指出，業界受訪者均指出，背後潛藏的其實是能源結構問題。

除了湖南、江西、浙江等地近期接連傳出限電消息，報導稱，業內人士預測，四川、重慶、江蘇、雲南、湖北、廣東等地，「十四五」時期（2021年至2025年）供電形勢同樣嚴峻。

第一財經指出，煤電（火力發電）依舊是大陸多數省份的主力電源。但今年11月，大陸全國進口煤炭為1,167萬噸，年減達43.8%。

與此同時，大陸煤炭行業自2016年以來，配合落實國家「去產能」、「控產量」政策，導致煤炭價格不斷高漲。一家發電集團稱，「這意味著，煤電企業發的電越多，成本就越高，甚至虧本。」

為因應這種情況，近年來，大陸多個省份積極發展煤電之外的其他電源，湖南近年就力推清潔能源，但卻在這次缺電危機中凸顯出能源配置不合理的問題。

第一財經表示，隨著這次限電危機再現，關於是否應在內陸省份興建核電廠的討論也再一次被提及。近幾年在大陸全國兩會，湖北、湖南、江西等省份已多次提交，盡快重啟內陸核電項目的提案和建議。

這些提案和建議認為，核電作為一種安全清潔高效的能源，是解決能源需求、保障能源安全的重要支柱。

第一財經指出，除湖南、江西和湖北外，河南、河北、四川、貴州、重慶、安徽、吉林和黑龍江等十餘個內陸省份，以及廣東、福建等沿海省份都在布局核電。截至2019年底，全大陸非化石能源發電裝機容量中，核電佔比還不到6%，仍有較大的發展空間。

核電 限電 廣東

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