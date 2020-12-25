大陸新增14例新冠確診 半數為本土病例

大陸昨日新增14例確診，其中7例本土來自遼寧；新增17例無症狀感染者，其中2例為本土無症狀感染。

據遼寧衛健委通報，昨日的7例本土病例均屬普通型病例，為大連市報告病例；新增1例境外輸入確診病例，屬普通型病例，為瀋陽市報告；新增1例本土無症狀感染者，為大連市報告。無新增治癒出院病例。

截至昨日止，遼寧省累計報告確診病例310例，其中境外輸入67例，治癒出院287例，死亡2例，在院治療21例。目前，尚有23例無症狀感染者在定點醫院隔離治療。

另一名無症狀感染者是現居住在北京市西城區金融街街道的男子，他是一家餐館的員工，從事冷鏈相關工作。6日從天津到北京，西城區22日對冷鏈從業人員開展例行新冠核酸檢測，23日回饋其結果為陽性，昨日判定為無症狀感染者。已對其密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，對其工作和居住等場所進行消毒。

另據大陸國家衛健委通報，現有確診病例320例，累計確診病例4,181例。